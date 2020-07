Søndag den 30. august er der landsindsamling og Hjerteforeningen Lejre håber på stor opbakning. Pr-foto

Hjerteforeningen håber på lokal opbakning

Lejre - 16. juli 2020 kl. 11:27 Af Daniel Sennek

Forårets coronapandemi betød, at flere organisationers landsindsamlinger blev aflyst. Det inkluderer også Hjerteforeningens. Men med de rette forholdsregler lancerer Hjerteforeningen nu deres indsamling. Som den første dør-til-dør-indsamling i Danmark går Hjerteforeningens Landsuddeling kontantfri, det vil sige at bidrag gives via sms, Mobile Pay eller bankoverførsel.

Med de coronasikre tiltag håber Grethe Bruun-Møller fra Hjerteforeningen i Lejre at byens borgere, og borgere i oplandet har lyst til at deltage i Hjerteforeningens Landsuddeling og være med til at sikre mere tryghed i lokalområdet. I Danmark får omkring 15 personer hjertestop hver dag, og brugen af en hjertestarter kan betyde forskellen på liv og død.

Hjerteforeningen over hele landet holder Landsindsamling søndag den 30. august. Men allerede nu kan man tilmelde sig som indsamler.

- Vi håber, at mange vil tilmelde sig som indsamler, således at vi kan få flere Hjertestartere i lokalområdet. Sidste år blev der indsamlet midler i Lejre kommune så der kunne opsættes fire nye hjertestartere, hvilket var et smukt resultat, siger Bodil Marie Thomsen, der er næstformand for Hjerteforeningen Lejre.