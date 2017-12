Vestegnens Politi foretager en st?¶rre aktion, hvor b??de f?¶rdsel, bande mv indg??r Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hjælpsom kvinde udsat for gement tricktyveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælpsom kvinde udsat for gement tricktyveri

Lejre - 29. december 2017 kl. 14:43 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 76-årig hjælpsom kvinde blev i går - lidt over middag - udsat for et tricktyveri på p-pladsen ved Netto i Ejby. Og det er lykkedes en mand, der talte gebrokkent engelsk, at berøve kvinden for et stort beløb, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Kvinden var i færd med at lægge sine varer over i bilen fra indkøbsvognen, da manden henvendte sig og spurgte, hvilken mønt han skulle bruge til indkøbsvognene. Kvinden ville gerne hjælpe og gik tre skridt væk fra sin vogn, hvor hendes taske lå og hjalp manden, men undrede sig over, at han pludselig forsvandt.

Da hun kom hjem, kontaktede banken hende og oplyste, at de havde spærret hendes Dankort, fordi der havde været to mislykkede forsøg på at hæve 25.000 kroner på kortet. Først da opdagede hun, at hendes pung manglede - med kørekort, sygesikringsbevis m.m. og 1500 kroner i kontanter.

Og desværre viste det sig, at tricktyven havde lykkedes med at hæve 15.000 kroner fra hendes konto.