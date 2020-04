Se billedserie Mette Dyrmose i færd med at omdele en flyer med tilbud om hjælp. Privatfoto

Hjælpen er lige rundt om hjørnet

Lejre - 06. april 2020

Hvad enten det er en tur på apoteket eller de daglige indkøb, som ikke længere er mulige, eller man har brug for en at snakke med eller lignende i disse tider med isolation og Covid-19, så er der hjælp at hente i Kirke Hyllinge.

Her har Mette Dyrmose nemlig lavet Facebook-gruppen »Vi hjælper hinanden i Kirke Hyllinge - hver for sig«. En gruppe, hvor der både kan tilbydes alverdens hjælp, men også en gruppe, hvor man kan finde den hjælp, som man selv har brug for.

- Jeg så et par opslag i en anden gruppe heroppe i Kirke Hyllinge, men jeg er bange for, at de opslag, hvor man søger eller vil give hjælp, kan drukne i mængden af alt muligt andet. Derfor lavede jeg en samlet gruppe, der kun handler om hjælp i corona-tiden, siger Mette Dyrmose.

Hun er selv ramt af den epidemi, der har huseret i Danmark i marts måned. Hun er nemlig diabetiker, så da hendes mand selv blev syg, var hun isoleret og havde brug for hjælp til at handle ind.

- Her opdagede jeg, hvor villige folk var til at hjælpe hinanden. Det var intet problem at finde nogen, der tilbød hjælpen lige med samme. Det var fantastisk at opleve, hvor meget vi står sammen. Selv med afstand, siger Mette Dyrmose.

Det var også en af grundene til, at hun etablere Facebook-gruppen »Vi hjælper hinanden i Kirke Hyllinge - hver for sig«; og det medfølgende fællesskab. For at nå endnu flere allierede Mette Dyrmose sig med Hanne Engell, en pensioneret grafiker, som Mette ikke kendte i forvejen. Sammen har de lavet flyers, der er delt ud i områder med mange ældre i Kirke Hyllinge. Det er nemlig ikke bare en Facebook-gruppe, men et fællesskab, der skal formidles videre.

Det er meget naturligt for mig at bidrage til fællesskabet. Her skal alle de mennesker, der skal passe ekstra meget på sig selv, vide, at der er en verden, der tænker på dem. En verden, der gerne vil hjælpe. Om det er indkøb eller en at snakke med via telefonen er lige meget. Det er en lille omsorg, der kan gives, men al omsorg er vigtig, især i disse tider, fortæller Mette Dyrmose.

Det handler altså om at skabe opmærksomheden om det fællesskab, der så gerne vil hjælpe hinanden i Kirke Hyllinge. Det håber Mette at få gjort med de mange initiativer. Alt, der kan bidrage til at budskabet kommer ud, bliver modtaget med kyshånd. For det handler om at stå sammen.. Også selvom det skal foregå på behørig afstand af hinanden.

- Det er så dejligt at opleve sammenholdet og den velvilje, som findes ude i samfundet. Det er fantastisk at folk så gerne hjælper. Har man brug for noget i denne tid, så er hjælpen faktisk bogstaveligt talt lige rundt om hjørnet. Folk står i kø for at støtte hinanden, og det er en helt unik følelse at mærke, siger Mette Dyrmose.