Virelai spiller fra klokken 18 ved Tadre Mølle. Og der bliver rig mulighed for at danse og synge med. Foto: Peter Andersen

Historisk musik og dans på møllen

Virelai vil sørge for musik fra forskellige tidsperioder, der strækker sig fra viking til middelalder. De spiller på autentiske instrumenter fra tidsperioden - så her kan man lære om historiens musik, de særlige instrumenter, dans og skønne sangtekster.

Husk at tage de gode sko på - for der danses kædedans, når musikanterne byder op og viser de gamle danse fra nær og fjern. Nationalparken håber på godt vejr, så man kan danse rundt om møllen, men der er et fint halvtag i tilfælde af regn. Husk god påklædning efter vejret. Man er velkommen til at blive og hygge omkring bålet bagefter.