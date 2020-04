Herthadalen med nyt initiativ

- Vi prøver at tage en anden tilgang til det, nu hvor vi bliver presset på likviditeten i en svær tid. Det skal ikke kun ses som et nødråb, men at vi prøver at tænke fremadrettet, siger Mikkel Jerger fra Restaurant Herthadalen.

- Ideen er at gæster, lokale og gæster som er interesseret i at holde fest i skoven, kan være med til at støtte i skoven og få en værdifuld fest-obligation i retur. Af pengene istandsætter vi vores gamle forpagterbolig, og åbner op for et ekstra lokale. Samtidig etablerer vi et stort telt i skoven, så vi til efteråret kan stå med to ekstra lokaler, så der kan afholdes flere konfirmationer, siger Mikkel Jerger.