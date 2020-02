Herslev Bryghus tager bryggeriet til næste niveau

- Herslev Bryghus forstår på mange måder »naturøl«, som de fleste af os kender ordet »naturvin«. Vi har et åndsfællesskab med naturvin, men vi er ikke naturvin, for vi brygger øl. Men når vi anvender ordet naturøl, mener vi øl, der er brygget på lokale, økologiske råvarer i sæson, som vi selv dyrker på marken lige uden for vores gårdbryggeri. Øllet er brygget med så få tilsætningsstoffer og manipulation som muligt og fuld transparens i processen. Vi forsøger så vidt muligt at lade naturen gå sin gang, forklarer Tore Jørgensen, der siden 2004 har været ølbonde og indehaver af Herslev Bryghus.