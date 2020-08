Herregårdenes Dag holdes på to godser

Trudsholm Gods er ligeledes åben på Herregårdenes Dag på Hvalsøvej 16, nær Sonnerup, hvor man kan komme på rundvisning i den gamle hovedbygning fra 1551 og se den nyistandsatte hestestald. På det gamle gods er der normalt kun adgang for de private eller firmaer, der lejer stedet for at holde fest eller events.

Det sker klokken 15 til 19. Der er mulighed for at købe et måltid mad eller kaffe og kage. Der er to rundvisninger til 75 kroner for voksne og 50 kroner for børn. Bestil på Ryegaard Gods på forhånd.