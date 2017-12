Se billedserie Rasmus Møllnitz hjælper flere op på bukken bag de to sorte oldenborgere Gismo og Laban, der er veteraner, når der skal køres efter juletræer ude i skoven. Foto: Agnete Vistar

Her sendes folk hjem med et smil

Lejre - 10. december 2017 kl. 10:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny dille er opstået. Og hvorfor skulle det ikke ske på netop Ryegaard gods, hvor godsejer Johan Scheel og hans mange hjælpere sætter en ære i at sende gæsterne hjem med et smil?

Som det plejer at være på steder, hvor man sælger juletræer, sendes juletræet gennem en netmaskine, så det kommer ud med et net smøget om sig. Dillen går ud på at sende mennesker igennem i stedet for. Ikke bare børn, men hele familier blev sendt gennem netmaskinen i weekenden. Resultatet er ganske muntert, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Med otte hestespand, boder med kvalitetsvarer i kørestalden, ponyridning, et telt med julemand, mad, gløgg med mere i brandsprøjtehuset var alt, som det skulle være i weekenden, hvor 30 frivillige hjælpere var i gang hele dagen lørdag, og 90 frivillige søndag, hvor et firma var på besøg med 1200 gæster på avlsgården på sydsiden af Munkholmvej.

- Vores mål er at give folk en service og sende dem hjem med et indtryk, som er bedre end gennemsnittet i Danmark, og det er ikke svært. Det er vigtigt at sende folk hjem med et smil, men det gælder også vores frivillige hjælpere. De får en madpakke, et juletræ og kommer med til den årlige julenisse sommerfest, fortæller Johan Scheel.

De fire weekender på Ryegaard gods med juletræssalg, hestekørsel ud i skoven, hvor man fælder sit eget træ og mad og boder bliver stadig mere populært.

- Det her er et af de mindre markeder; der er nogle andre, som er større. Vi har valgt at holde det lidt mindre, så det ikke bliver et gedemarked. Og antallet af gæster vokser heldigvis støt og roligt hvert år. Det er ikke raketvidenskab at arrangere Jul på Ryegaard, men det kræver rigtigt meget af os, der skal få det til at fungere, forklarer Johan Scheel.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.