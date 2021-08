Se billedserie Kit Ørsted Jensen både udstiller og avler Shire heste. Her ses hun med hoppen Ørsteds Mallie, der blev bedst dansk avlet i 2015. Privatfoto

Her samles verdens største heste

Lejre - 05. august 2021 kl. 14:07 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Lørdag kan man opleve Danmarks største samling af verdens største heste, når Foreningen for Shireavl Danmark holder deres årlige Shire Horse Show på Kumlegaard ved Øm.

Med manker og haler flettet op vil de store og majestætiske heste i alle aldre og farver skiftes til at vise sig frem i løbet af dagen, førend der kåres vindere i alle kategorier - inklusive Danmarks Bedst Avlede Shire.

- Om du er til heste eller ej, vil det være en oplevelse at se verdens største hesterace, vasket, poleret og traditionelt flettet op. Så tag familien under armen, og få en hyggelig lørdag med en masse smukke heste, beskriver foreningen bag det selv i et Facebook-opslag.

En ridderhest Shire heste kan måle over to meter over ryggen og blev oprindeligt avlet som krigsheste, fortæller Kit Ørsted Jensen, der er bestyrelsesmedlem for Foreningen for Shireavl Danmark og selv udstiller.

- I sin tid blev de avlet som frontheste i krig. Her skulle de kunne bære riddere med rustning, der let vejer 200 kilo, samt deres egen rustning. Senere har de været brugt i landbrug, og blev mere eller mindre udliciteret af traktorerne, fortæller Kit Ørsted Jensen og fortsætter:

- I dag er det ikke en race, man ser så tit herhjemme, og jeg tror kun, vi er lidt over 100, der ejer racen. På landsplan er der nok fem til syv føl om året.

En hyggelig dag På udstillingen udstilles i alt 21 af de store heste i de tre farver sort, hvid og skimmel, i alle aldre. Fra føl til voksen såvel som hopper, hingste og vallaker. Desuden kommer Danmarks største Shire hest med en højde på 2,1 meter over skulderen også på udstillingen. Så der er rig mulighed for at få set en eller flere af de blide kæmper. Og det håber Kit Ørsted Jensen, at folk vil.

- Vi vil jo rigtig gerne vise vores heste frem. Og håber på en hyggelig dag i selskab med heste, udstillere og forhåbentlig også gæster, siger hun og uddyber, at der er adgang for alle, og at der vil blive sat flag ud, så det er let at finde hen til stedet.

Udstillingen starter klokken 11 og varer til cirka 15.