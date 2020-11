Her kommer der nyt udleveringssted til pakker

- Der bliver bestilt rigtig mange pakker op til jul og Black Friday, og det er vigtigt at vi er så tæt på kunderne som overhovedet muligt, når de skal hente pakker. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne i området endnu et sted, hvorfra de nemt og hurtigt kan hente deres pakker, siger Lenette Ludvigsen, distriktschef i PostNord i en pressemeddelelse.