Danny Munck Linck bliver købmand i den nye Rema 1000 butik på Gevninge Vestvej. PR-Foto

Her er den nye købmand

Lejre - 07. november 2020 kl. 11:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Torsdag den 12. november klokken 08.00 åbner den nye REMA 1000 butik på Gevninge Vestvej 3 i Gevninge. Og det bliver med købmand Danny Munck Linck ved roret.

Danny Munck Linck har stor erfaring fra dagligvarebranchen, hvor han blandt andet er udlært slagter og har været slagtermester i flere forskellige kæder. Derudover har han i en årrække været salgschef i kæden Pisiffik i Grønland, inden han kom til REMA 1000, hvor han først har været ansat i REMA 1000 Stenlille og sidenhen i REMA 1000 Lumsås, siden april 2020.

Det er første gang, Danny Munck Linck skal være købmand i egen butik, når han åbner butikken i Gevninge:

- Jeg glæder mig til at komme i gang og til at møde kunderne i lokalområdet. Det bliver fedt at byde dem velkommen til en helt ny og frisk butik, siger Danny Munck Linck, som sammen med sit team af dedikerede medarbejdere har arbejdet hårdt for at gøre den nye butik klar til åbningen.

- Hele holdet af medarbejdere i butikken gør, at jeg føler, vi har Danmarks bedste arbejdsplads. Alle, der arbejder i butikken, har vilje og brænder for at yde det bedste hver dag, og det er jeg dybt taknemmelig for, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at løfte butikken i flok og til at arbejde benhårdt for vores mål om at blive lokalområdets foretrukne indkøbssted, siger han.

Privat bor Danny Munck Linck i Ølstykke sammen med sin hustru og parrets to døtre. Butikkens åbningstider bliver 07.00-21.00 alle ugens dage.