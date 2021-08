Se billedserie Mens Jesper Schimming var grillmester til fredagens lancering af crodlending-projektet, gik Jacob Gøtterup og Majken Bilslev-Jensen fra Makari og snakkede med de mange fremmødte. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Hegnsholt lancerer nyt projekt

Hegnsholt og Makari vil med nyt crowdlending-projekt gøre det økologiske landbrug endnu grønnere

Lejre - 07. august 2021 kl. 07:12 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Der var livemusik og pølser på grillen, da det økologiske landbrug Hegnsholt og iværksætterfirmaet Makari fredag eftermiddag inviterede til lancering for deres crowdlendingprojekt på Hegnsholt.

Under den bagende sol mødte godt 50 mennesker op for at nyde en bid mad og et glas bobler og høre om projektet.

- Projektet handler om at crowdlende til at kunne maksimere Hegnsholts potentiale for at blive endnu grønnere, beskriver Jacob Gøtterup, der sammen med Majken Bilslev-Jensen står bag Makari, der betyder »mager«, at frembringe noget, på oldnordisk.

At støtte et lån Crowdlending er lånebaseret crowdfunding, hvor mange mennesker går sammen om at finansiere et projekt. Altså en finansieringsløsning hvor mange mennesker går sammen, med store eller små beløb, for at finansiere et lån til en virksomhed. Virksomheden opnår den nødvendige finansiering, og långiverne, eller crowd'en, tjener et afkast på udlånet, i lånets løbetid, forklarer Jacob Gøtterup og uddyber:

- På den måde kan man tage sagen i egen hånd og være med til at maksimere sin egen indflydelse på den grønne omstilling.

Og hele 33 personer havde allerede inden lanceringen besluttet, at det var et projekt værd at støtte. Allerede torsdag åbnede crowdlendingen, og på det døgn, der gik før lanceringen, nåede 33 personer at smide 459.000 kroner til projektet, altså i alt 31 procent af det samlede lån på 1,5 millioner kroner, fortæller Jacob Gøtterup.

Grønnere endnu Johanne og Jesper Schimming driver det økologiske landbrug, Hegnsholt, med fokus på at give dyrene et anstændigt liv og sætte et så lille miljøaftryk som muligt.

Med hjælp fra crowdlending er visionen blandt andet at renovere tre gårdlænger på Hegnsholt, og blandt andet etablere et professionelt grovkøkken i den ene gårdlænge, hvor grøntsager til københavnske restauranter vil blive forarbejdet. I dag hentes der dagligt restprodukter hos de københavnske restauranter, Hegnsholt samarbejder med, og de daglige ture reduceres ved at etablere et grovkøkken på Hegnsholt.

- Sådan kan vi rykke en del af produktionen, der nu foregår i København, til Lejre. Og vi kan gøre noget, der lige nu er passivt til et aktiv, fortæller Jesper Schimming og henviser til de gårdlænger, der er indrettet som stalde og lige nu står tomme hen, da Hegnsholts dyr går ude.

Dejligt med støtte Projektet løber til og med 30. september, og mens det er første gang, Johanne og Jesper Schimming har prøvet crowdlending, er troen på, at beløbet nok skal nås, stort.

- Det er jo et aktivt tilvalg, at vi har valgt at låne på den her måde. Vi ønsker jo at inddrage vores kunder og lokalbefolkningen i projektet. Og så har vi god erfaring med crowdfunding, der minder meget om, siger Jesper Schmming og uddyber:

- Og så kan vi jo allerede se, både på antallet af bidrag og på fremmødet i dag, at folk er støttende og opbakkende. Og det gør mig da glad, og giver en tro på, at det her nok skal lykkes!

Man kan læse mere om eller støtte projektet på www.makari.dk.