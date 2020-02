På Spor 3 i Lejre har Rikkeliva Holm siden november haft sin klinik. Her hjælper hun sine klienter med at finde årsagen til diverse ubehag - og finde balancen igen. Foto: Daniel Sennek

Havde store smerter: Nu hjælper hun andre

På Spor 3 i Lejre finder man Rikkeliva Holm. Her på hendes klinik arbejder hun med, hvordan livstils- og ernæringsændringer kan være med til at påvirke gener - og give bedre sundhed og velvære.

37-årige Rikkeliva Holm fra Hvalsø brænder for at hjælpe andre mennesker. Gennem sin klinik i Lejre hjælper hun børn og voksne i sin klinik til større sundhed og velvære.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her