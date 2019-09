Skilte som disse er at finde ved landevejene i Lejre Kommune. PR-foto

Hastigheden skal ned i Lejre

Lejre - 17. september 2019 kl. 15:21 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kunne redde knap halvdelen af alle trafikdræbte, hvis alle overholdt fartgrænserne eller kørte efter forholdene. Derfor vil Lejre Kommune nu sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at sætte farten ned.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Måske har du allerede set de blå plakater langs vejsiderne: "Sænk Farten - bare lidt". Plakaterne ligner noget, nogen har kørt ind i, og det er der en god grund til. Der bliver nemlig kørt for stærkt på de danske veje, hvilket hvert år fører til tragiske ulykker, hvor personer mister førligheden eller i værste fald livet. I 47 procent af dødsulykkerne i 2018 var hastigheden en medvirkende faktor, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet.

For at styrke indsatsen mod problemet med for høj fart er Lejre Kommune gået med i den landsdækkende kampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

- Vi bor jo i en kommune med mange vejstrækninger, hvor man kan blive fristet til at køre for stærkt. Man tænker måske, at man er helt alene på vejen og har godt overblik. Men pludselig kan der jo være en gruppe cyklister eller et rådyr på vejen. Så derfor vil jeg opfordre til, at folk holder sig under hastighedsgrænserne. Det handler jo om grundlæggende respekt for liv, både ens eget og andres, siger Ivan Mott, der er formand for Udvalget for Teknik & Miljø, i Lejre Kommune.

Ivan Mott kører selv elcykel, og han fortæller, at bilisternes høje fart er farlig på flere måder end blot en enkelt.

- Når man ser en bil, der er langt væk, tænker man, at man har god tid til at komme over vejen. Men hvis den kører for hurtigt, risikerer man jo at blive ramt. Den høje fart gør det svært at vurdere situationen for cyklister og andre bløde trafikanter. Og det er jo især dem, der bliver dræbt.

- Det kan være svært at forstå, hvorfor selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade. Mange bilister kører på erfaringen og har ikke tidligere oplevet, at farten i sig selv er en trussel for trafiksikkerheden. Men den dag de pludselig skal bremse op, fordi der sker noget uventet, har hastigheden afgørende betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorligt udfaldet bliver, siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.