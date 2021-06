Har du set denne bil: Flugtbil efterlyst efter hjemmerøveri

Lørdag aften efter Danmarks første EM-kamp i fodbold, blev en 49-årige mand overrasket over at finde to personer i hans hjem i Gøderup, som var kommet ind af en ulåst dør. De to gav her manden slag til hovedet med et slagvåben og forsvandt med et kontantbeløb, som manden opbevarede på bopælen.