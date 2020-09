Når Osted Hallen skal renoveres, så koster det medlemmer for både Osted IF og Osted Gymnastikforening. Foto: Daniel Sennek

Hal renoveres: Det koster mange medlemmer for foreningerne

Lejre - 16. september 2020 kl. 19:30 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonen efter sommerferien var allerede planlagt for Osted Gymnastikforening og Osted IF. Ovenpå et forår, hvor coronapandemien lukkede al idræt ned, så de frem til at begynde på en ny sæson. Men kort før sommerferien fik de at vide, at Osted Hallen skulle renoveres. Det betød pludselig, at der skulle findes helt andre løsninger for de mange forskellige hold - og det har allerede nu kostet mange medlemmer.

- Vi frygter, at vi kan miste omkring halvdelen af vores medlemmer i badmintonafdelingen. Vi møder en del af de voksne badmintonspillere, der ikke gider træne andre steder, som siger, at de er tilbage den 1. januar, når renoveringen efter planen er færdig. Det er bare farligt, for når først folk holder pause, så kan det være meget svært at få dem tilbage igen, siger Jørgen Olsen, der er formand for Osted IF.

Sammen med Osted Gymnastikforening gik et kæmpe puslespil i gang for at finde steder, hvor holdene kunne træne. I Glim, Lejre og Hvalsø har man fået tider til at træne de forskellige sportsgrene, men det giver alligevel massive problemer.

- Mange af vores medlemmer - især børnene - har kunnet gå hen til deres træninger her i byen. Nu skal de pludselig køres eller have transport på den ene eller anden måde. Det resulterer i en medlemsflugt for mange, hvilket jo selvfølgelig giver os en hovedpine. Min største frygt er samtidig at miste vores instruktører, hvis holdene ikke bliver til noget, siger Marie Due Bisgaard, der er formand for Osted Gymnastikforening.

For at illustrere de mistede medlemmer, så kan man blandt andet se på floorball-afdelingen, hvor 40 børn fra U7 til U15 sidste år udgjorde medlemmerne. Nu er der 11. Det samme ses hos de voksne, hvor 23 mænd er blevet til 0 - mens kvinderne er reduceret fra 16 til tre.

- Hvis man konkurrerer på eliteplan eller går rigtig meget op i sin sport, så er det ikke et problem at have lidt længere transport. Men det går voldsomt ud over breddeidrætten. Det er den, der bliver ramt, for her skal det være så nemt, som muligt. Og det er det ikke, når træningerne pludselig foregår under helt andre rammer i andre faciliteter længere væk, lyder det fra Peter Andersen, der er næstformand i Osted Gymnastikforening.

Der er selvfølgelig de gode ting ved renoveringen af hallen, da begge foreninger ser frem til de nye og forbedrede faciliteter, der venter. Og samtidig har det givet nye samarbejder på tværs af kommunen.

- Når det nu skal være sådan, som det er, så kan vi glæde os over, at det faktisk har givet os en rigtig god kontakt med andre foreninger i kommunen. Det har åbnet op for en helt masse forskellige ting og samarbejde mellem klubberne. Men tidspunktet kunne næsten ikke være værre, når coronaen ramte os i foråret - og vi nu står uden faciliteter, siger Jørgen Olsen.