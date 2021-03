Idrætsfaciliteterne skal åbnes for alle i sommerferien - under betryggende former. Billedet sta,,er fra Håndboldens Dag i Kirke Hyllinge Hallen i 2020. Foto: Mie Neel

Hal-åbninger på vej i sommerferien

Det forslag kom Venstre med for nogle uger siden, og Christian Fjeldsted Andersen førte det til dørs tirsdag aften under det virtuelle kommunalbestyrelsesmøde.

Her blev forslaget rigtig godt modtaget af alle partier, og borgmester Carsten Rasmussen (S) var opsat på at videreudvikle det, så det omfatter en række ferieaktiviteter for ikke mindst de børn og unge, som er hårdest ramt af at være lukket inde i en corona-boble og som er havnet uden for de normale fællesskaber.