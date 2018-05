Se billedserie Sådan ser JaJa Architects? vision ud: den store nuværende hal forbindes med den nye hal via »Mødestedet«, som bliver ramme om mange muligheder for aktiviteter. JaJa Architechts materiale

Hakprojekt bliver banebrydende

Lejre - 08. maj 2018 kl. 10:29 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det store projekt med Kirke Hyllinge Aktivitetscenter bliver så nyt og interessant, at det vil skabe national interesse, forudser Thure Dan Petersen, centerchef i Fritid & Kultur i Lejre Kommune. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

- Det har været en vildt fed proces. Vi er ved at forme et fantastisk projekt. Jeg vil gerne rose de centrale partnere - byforummet, foreningerne og idrætsinstruktørerne samt lærerne på Kirke Hyllinge Skole, siger han.

Planerne hviler på to ben: den ekstra hal, som politikerne har sat 15 mio. kroner af til, og den mellembygning, »Mødestedet«, som en stor gruppe lokale har arbejdet på at få virkeliggjort nogle år. Og Thure Dan er involveret i planerne og imponeret over, hvor aktive og super konstruktive 25-30 lokale mennesker har været i visions-processen.

- Det er lykkedes at give et bud på, hvordan en hal kan bruges, så den kan modsvare fremtidens træningsformer. Samtidigt er der mange meget spændende tanker om mellembygningen - »Mødestedet«. Det bliver en ny ramme. Lokale- og Anlægsfonden har vist interesse for projektet, men også andre fonde skal bidrage, for at projektet kan blive til noget, siger han.

- Jeg tror, at der er så mange kræfter i gang, at jeg er overbevist om, at vi kan hente pengene til projektet. Hele projektet (inklusive hallen) opererer med en samlet sum på mellem 32 og 34 mio. kroner. Ibrugtagning er realistisk i 2020, siger Thure Dan Petersen.

Håbet er således, at såvel Lokale- og Anlægsfonden samt andre fonde beslutter sig for at støtte projektet finansielt. Søren Kræmer, der er én af de drivende frivillige kræfter og medlem af byggeudvalget, som arbejder på at udvikle visionen om centeret, fortæller, at de nu går i gang med de reelle fondsansøgninger, frem til sommerferien.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.