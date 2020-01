Hæder: For 50 år siden slagtede Bjørn Nørgaard en hest

Se billedserie For præcis 50 år siden ofrede Bjørn Nørgaard hesten "Røde Fane" her på denne mark i Kirke Hyllinge. Torsdag blev et nyt værk afsløret til at markere det. Foto: Jens Wollesen

Lejre - 31. januar 2020 kl. 09:40 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For præcis 50 år siden revolutionerede Bjørn Nørgaard den danske kunstscene med sin berømte og berygtete hesteofring. Torsdag blev et nyt værk af Bjørn Nørgaard afsløret på selvsamme sted - en stele til minde om et stykke kunsthistorie.

Det var allerede en milepæl dengang, og det er stadig en milepæl i dag. Da Bjørn Nørgaard den 30. januar 1970 fik sit gennembrud, var det her på en mark i Kirke Hyllinge, hvor han rituelt slagtede en hest og forandrede den danske kunstscene. Hesteofringen af »Røde Fane gik verden rundt og fik enorm opmærksomhed.

FAKTA Ordet "Stele" kommer af græsk stele 'stele, stenstøtte, søjle', dannet til en rod med betydningen 'stå'.

En stele er en sten, der står som grav-, minde- eller grænsesten, ofte forsynet med indskrift eller relief.



Kilde: Den Danske Ordbog - Hesteofringen er ikke et værk, som jeg går og tænker over hele tiden. Som kunstner bevæger man sig hele tiden fra et værk til et andet, så man rykker sig. Man siger, at kunsten aldrig gentager en succes, så det er lidt specielt at være med til at lave et nyt værk her, hvor det gamle blev udført, fortæller Bjørn Nørgaard.

Stele afsløret Foran de godt 100 fremmødte gæster afslørede han, sammen med Lejre Billedkunstråd, der har stået for fejringen og opsætningen, en stele i sort diabas, hvorpå der står skrevet: »Hesteofringen 30. januar 1970«.

- Når vi nu er så heldige at have en så stor kunstbegivenhed, der har fundet sted i Lejre, så syntes vi, at det var på tide at markere det igen her ved 50-året. Hesteofringen fik dansk kunst i Lejre på verdenskortet, men det efterlod jo ikke et decideret værk. Derfor spurgte vi Bjørn, om ikke han havde lyst til at lave et nyt værk, der kunne markere hesteofringen, siger Dorte Philipsen, der er medlem af Lejre Billedkunstråd.



Da Bjørn Nørgaard den 30. januar 1970 fik sit gennembrud, var det her på en mark i Kirke Hyllinge. Foto: Jens Wollesen



Interessen var torsdag massiv for det nye værk, der skabte trafikkaos på Vintappervej, da der holdt parkede biler i flere hundrede meter til hver side.

