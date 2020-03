Se billedserie 12 nye danske statsborgere står her med borgmester Carsten Rasmussen (i midten) i rådssalen i Allerslev Rådhus. Foto: Claes Amundsen

Send til din ven. X Artiklen: Håndtryk til 12 nye statsborgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndtryk til 12 nye statsborgere

Lejre - 06. marts 2020 kl. 12:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skete for første gang i rådssalen på Allerslev Rådhus torsdag aften: Et smil, et håndtryk, en underskrift - og 12 mennesker fra andre steder rundt om på kloden blev forvandlet til danske statsborgere. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Den første grundlovsceremoni i Lejre Kommune blev en festlig oplevelse for alle involverede. De 12 nye statsborgere kommer blandt andet fra lande som Storbritannien, Sydafrika, Tyskland og Norge; stort set alle vestlige, og de 10 af dem bor i Lejre Kommune.

To kommer fra Roskilde Kommune, som havde sin første grundlovsceremoni i Uge 8, hvor netop de to var på ferie. Man kan godt anmode en nabokommune om at få lov at deltage i dens grundlovsceremoni og dermed opnå sit danske statsborgerskab.

- Jeg har boet i Danmark i hele mit voksne liv, og jeg syntes, at det nu var på tide at få dansk statsborgerskab. Jeg blev faktisk mere rørt under ceremonien, end jeg havde regnet med. Det er svært at helt at forklare hvorfor, men jeg kunne forbinde mig selv til store dele af talen. Blandt andet det der med, at det kan være svært at få venner i Danmark, fortalte Jolene Prescott fra Storbritannien efter ceremonien.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.