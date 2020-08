Håndbolden står klar med nyt trænerteam

KHKS Håndbold fra Kirke Hyllinge har ansat et nyt trænerteam for deres herrehold og ser frem til den nye sæson, hvor KHKS's herrer skal spille i serie 1. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

KHKS Håndbold har været heldige at tegne kontrakt med Rene Pfeiffer som cheftræner og Anders Sølling som hjælpetræner/holdleder. Rene Pfeiffer kommer fra et trænerjob for herreholdet i Himmelev Veddelev Idrætsforening og er elitetræner uddannet.

Som hjælpetræner/holdleder har Rene Pfeiffer Anders Sølling ved side. De to kender hinanden rigtig godt og forventes at blive en dynamisk duo for KHKS Håndbold at få med om bord til den nye sæson. Begge glæder sig til at møde spillerne og få gang i træningen.