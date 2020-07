Gunhilds Galleri og øletiketterne til Hornbeer

For nogen tid siden afhændede Jørgen og Gunhild Fogh Rasmussen bryggeriet Hornbeer på Hornsherred, som de selv havde skabt. Ægteparret flyttede til et nyt domicil i Holtensminde, hvor et lettere faldefærdigt hus nu er smagfuldt renoveret, og den vilde have er kultiveret og byder på fantastiske oplevelser.