Grusgravning: indsigelserne hjalp ikke

Trods indsigelser fra Gevninge-borgere og Lejre Kommune er et område nord for Oldvejen i Gevninge stadig udpeget af Region Sjælland som interesseområde for udvinding af råstoffer. Området er således fortsat med i Råstofplan 2020.

Indsigelser fra beboerne og kommunen har ikke haft nogen effekt. Området er dog ikke blevet til et egentligt graveområde, men at det er med, betyder, at det en dag kan blive det.

To grundejerforeningen Oldvejsparken gør opmærksom på, at det udlagte intersseområde er vurderet som særligt værdifuldt landskab, hvor der findes betydelige naturinteresser, stisystemer og udflugtsmål for turister. Og at en sådan grusgrav vil komme til at ligge klods op ad flere beboelsesområder, to skoler og i et såkaldt kystnært område.