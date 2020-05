Grusbandeleder Rune Hylby stiftede Grusbanden for tre et halvt år siden, og den er vokset nu til 940 medlemmer. Foto: Agnete Vistar

Grusbanden nu tæt på 200 vandløbsprojekter

Rune Hylby, der i det civile liv er skolelærer på Osted Skole, stiftede »Grusbanden« for tre et halvt år siden. Hensigten var og er at gøre en indsats for vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og øerne, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.