Grov vold og voldtægt: 34-årig tiltalt for at mishandle sine døtre

Grov vold, mishandling og voldtægt er blandt de ting, en 34-årig mand står tiltalt for at have udsat sine mindreårige døtre for.

Lejre - 07. september 2021

I næste uge begynder en længere sag mod en 34-årig mand, der ved Retten i Roskilde står tiltalt for flere tilfælde af vold, mishandling og voldtægt af sine egne mindreårige døtre.

Over otte retsdage skal nævningetinget, der består af tre juridiske dommere og seks nævninge dømme, hvorvidt manden kan findes skyldig i et eller flere af anklagepunkterne.

Stak døtre med nåle Manden står tiltalt for ved flere lejligheder fra 2015 til 2019 at have udsat sine to døtre, der nu er henholdsvis 10 og 13 år, for grov vold og mishandling ved blandt andet at slå dem i ansigterne og på kroppene med flad hånd og med bælte.

Ligeledes står han tiltalt for at have sparket den ældste datter og kaste dem begge mod gulvet og have stukket begge døtre i armene og på brystkasserne med en nål foruden at have slået den ældste datter i hovedet med en glaslysestage.

Den 34-årige står også tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, idet han adskillige gange, i begyndelsen ugentligt, befølte den ældste datter og ved at true om vold tvang hende til at onanere ham og sutte på hans lem, skønt hun sagde nej og ville skubbe ham væk. Til sidst står manden tiltalt for samleje med eget barn under 12 år, i det han i samme periode adskillige gange havde samleje med førnævnte datter, selvom hun sagde tydeligt nej og prøvede at komme væk.

Sagens mange retsdage strækker sig over godt fire uger og der forventes dom den 6. oktober.