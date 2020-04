Groft gaderøveri nu opklaret

Et groft gaderøveri på Tølløsevej i Hvalsø marts i år, hvor en 18-årig ung mand blev overfaldet to gange med kvælertag, er nu opklaret.

Politiet efterlyste torsdag i sidste uge gerningsmændene til røveriet, blandt andet med foto. Og samme dag fik politiet identificeret de to mistænkte - det skete på baggrund af flere henvendelser fra borgere, som genkendte drengene.

De viste sig at være en 14-årig dreng og en 15-årig dreng, begge født i Irak og med bopæl i Hørsholm.

De blev fredag afhørt, og den 15-årige blev sigtet i sagen. Afhøringen foregik under overværelse af drengenes værge og de sociale myndigheder.

Politiet anser sagen for fuldt opklaret og vil gerne takke borgerne for deres henvendelser, som førte til sagens opklaring.

Sagen mod den 15-årige forventes at komme for retten ved det særlige Ungdomskriminalitetsnævn. Den 14-årige er under den kriminelle lavalder og kan ikke straffes i sagen.