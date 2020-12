Grønt lys til whistleblowerordning

Blandt andet ligger det fast, at ordningen skal forankres hos borgerrådgiveren, og at man kan forblive anonym, hvis man om medarbejder i kommunen ønsker at eksponere stærkt kritisable forhold.

Marinus Bastian Meiner (SF) understregede, at der er blevet taget hensyn til høringssvarene, og at han er tryg ved, at borgerrådgiveren håndterer ordningen.

- Hun visiterer de henvendelser, og hvis der kommer et whistle, er hun den bedste til at vide, hvor den skal rettes hen. Det er ikke min opfattelse, at hun sidder med hænderne i skødet. Jeg synes, vi skal lave et nedslag om et år og se på, om borgerrådgiveren har tid til at udføre sine opgaver på whistleblows ud over de andre opgaver, sagde Marinus Bastian Meiner.