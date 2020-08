Grønt lys til whistleblower-ordning - med visse bekymringer

Der er næppe tvivl om, at de meget grimme sager fra plejehjem; ikke mindst sagen om Else, har ansporet til den nye whistleblower-ordning. Både borgere og kommunens ansatte kan benytte sig af den. Burak Ulrik Ulucan (S) leverede et passioneret forsvar for den nye ordning i Lejre:

- Vi blev alle rørt af sagen om Else; vi så, at der var nogen, der ikke brændte for deres fag. Den nye ordning husker os på, hvorfor vi er der. Vi er der for borgerne, for Else, for Lotte og Martin. Nogle gange kan medarbejdere lave fejl; jeg tager stærkt afstand fra de sager. Det er vigtigt, at vi lytter til borgerne og griber ind ved svigt, sagde Burak Ulucan.