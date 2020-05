Grønt lys til helt nyt børnehus

Det nye børnehus skal placeres i området nordøst for Bøgebakken Ældrecenter, sydvest for børnehaven Fuglereden og vest for boldbanen.

Enhver, der ved bare lidt om byggeri, er klar over, at dette er en meget stram tidsplan. På bare et år skal hele processen være gennemført. Men embedsfolkene i Lejre Kommune vurderer, at det ikke er urealistisk at søsætte sådan et projekt med så kort en tidshorisont.