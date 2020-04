Sådan vil det indre af det nye byggeri komme til at fremstå, ifølge vinderen af udbuddet. Totalentreprenør H. Nielsen & Søn samarbejder med arkitektfirmaet RUM om opgaven.

Grønt lys til de nye plejeboliger

Prisen for de 24 nye plejeboliger på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge bliver på lige knap 48 millioner kroner. Og det tilknyttede servicecenter koster 9,4 millioner kroner, uden moms, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Generelt var der begejstring blandt politikerne i aftes over det kommende byggeri og ikke mindst den proces, der har ført frem til det projekt, der nu skal sættes i gang.

Formand for social, sundheds- og ældreudvalget, Mikael Ralf Larsen (SF) sagde, at det har været en fantastisk proces at være en del af: