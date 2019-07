Se billedserie »Nille«, »Løvemor« eller bare Pernille Bihl står for Miniløverne hver lørdag på Ledreborg Palace Golf Club. Foto: Daniel Sennek

Golf i børnehøjde skal åbne op

Lejre - 23. juli 2019 kl. 08:30 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golf er ikke stift, kedeligt og kun for eliten. Det skal et nyt koncept i Ledreborg Palace Golf Club bevise. Miniløverne hedder det - og det er leg, hygge og golf for mindre børn.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Børnene hopper glade op i golfbilen, der suser afsted på golfbanen ved Ledreborg Palace Golf Club. Det er en noget anderledes golftræning, hvor boldene blandt andet hedder jordbær og broccoli.

Konceptet hedder Miniløverne, hvor 4-10-årige børn kan prøve kræfter med golf på en sjov og underholdende måde. »Bagtanken« er at åbne golfklubben mere op og vise, at golf ikke er så elitært, som fordommende giver udtryk for.

- Vi sender et signal om, hvordan det er at være i en golfklub her i Ledreborg Palace Golf Club. Der er nemlig plads til alt og alle - og så er det jo bare skidesjovt, siger Løvemor »Nille«, hvis borgerlige navn er Pernille Bihl. Hun står for de ugentlige træninger med Miniløverne.

Børnelatter, fjol og hygge fylder hele Par 3-banen på Ledreborg denne dag. Der bliver gået til den, leget og spillet golf. Selvom det hele er golf i børnehøjde, så skal pigerne, der er her i dag, selvfølgelig også lære noget - og det gør de så sandelig også. Med sig har løvemor nemlig sin mand, Michael Brink, der er PGA Head Pro, daglig leder og klubbens træner.

- Jeg havde et ønske om at starte sådan et hold for de mindste. Jeg blev inspireret af Dansk Golf Union, der havde et lignende koncept i Dragør, der hedder Drageungerne. Grundtanken er at børnene skal have det sjovt og hygge sig. Det handler om at få børnene igang og ind i klubben - for de skal nok lære at spille »rigtig« golf på et tidspunkt, hvis det er det, de vil, siger Michael Brink.

Kirsten og Karoline, der begge er seks år gamle, er på golfbanen i dag - og selvom det hele er en leg, så kan man godt se, at de har lært noget allerede nu. Men det vigtigste for Miniløverne er, at de har det sjovt - og det er Kirsten og Karoline to meget tydelige eksempler på, da de spændes bag på golfvognen, der suser af sted.

- Golf er sjovt - og det skal være sjovt. Det er det absolut vigtigste og tanken bag konceptet. Der er kun én regel: De skal passe på sig selv, men ellers er der nærmest fri leg. Det gør også, at børnene har lyst til at komme igen lørdag efter lørdag, når de har det sjovt herude, fortæller Pernille Bihl.

Miniløverne er et nyt koncept, der blev startet op den 4. maj i år. Lige nu er der 15-16 forskellige børn, der kommer på skift - når de lige har tid. Hele sommerferien har Miniløverne holdt den kørende, selvom det til tider har været med en enkelt eller, som i dag, to miniløver.

- Der er jo ingen tvivl om, at konceptet er til for at skabe synlighed i målgrupper, hvor vi ikke altid er helt så synlige. Vi vil gerne skaffe endnu flere medlemmer, så med sådan et koncept som Miniløverne, så synliggør vi os på en helt ny måde. Et er børnene, der forhåbentlig synes, at det er så sjovt, at de bliver ved. Men de hiver jo også både forældre og bedsteforældre med herned, der måske også for smag for det, siger Michael Brink.