Godt nyt: Skovløberen holdes

- Det har været en svær tid for mange løb, vi har også været i tvivl, men nu er der fuld gas frem. Løbet gennemføres i coronaens skygge. Forholdsreglerne betyder, at vi må ændre lidt på depoter og dele op i et ekstra hold. Det tager dog ikke glæden fra, at man igen kan være sammen lidt på afstand, fortæller løbets tovholder, Gitte Vincents.