Se billedserie Det er på denne p-plads, det kommer til at koste 35 kroner, hvis man vil parkere mere end en time. Privatfoto

Gods indfører betalingsparkering ved bro

Lejre - 18. august 2021 kl. 09:52 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

I Uge 34 er det slut med at parkere gratis ved Munkholmbroen, hvis besøget i skoven eller ved stranden varer mere end en time.

Ryegaard gods indfører nemlig betalingsparkering på den store grusparkeringsplads øst for broen. Holder man på pladsen mere end en time, koster det 35 kroner. Hidtil har det været gratis at parkere, hvis man holdt på pladsen, der ligger over for Ryegaard Ishus, og hvor den nedbrændte Langtved færgekro lå.

Ryegaard gods pointerer, at der stadig bliver tid til at spise en is eller gå en kortere tur i skoven uden at skulle betale. Og det er også gratis for kunder i ishuset eller Ryegaard Rejsestald at parkere. Ved betaling kan de få udleveret en parkeringsseddel til forruden.

Betaling sker i samarbejde med et parkerings-firma, der står for det praktiske med betaling via app'en EasyPark. Betalingen for den længere parkering sker via app'en, og det er tilladt at parkere sin bil hele døgnet, men ikke at overnatte i den.

Holder man kortere tid end en time, skal man stadig registrere parkeringen på app'en, men man bliver ikke opkrævet betaling, når man afslutter parkeringen inden en time. En kontrollant fra parkeringsfirmaet kommer forbi og tjekker bilerne efter et ikke-skemalagt mønster.

Mens det bliver stadig mere almindeligt, at man skal downloade en app for at kunne parkere inde i byerne, er udviklingen nu også kommet til landet. Godsejer Johan Scheel, Ryegaard Gods, som ejer hele området omkring den østlige side af broen, forklarer hvorfor:

- Siden coronaen begyndte, har vi oplevet en markant stigning i antallet af besøgende både i skoven og ved stranden, men især er antallet af lystfiskere ved broen steget rigtig meget. Og desværre smider nogle af gæsterne i stigende grad mademballage, mere eller mindre fyldte skraldesække, fiskeaffald, snører og kroge på parkeringspladsen, siger Johan Scheel.

Oveni har Ryegaard Ishus og Ryegaard Rejsestand, der begge er bortforpagtet, oplevet, at de mister kunder, der forgæves forsøger at parkere på den fyldte p-plads.

- Det er jo ikke godt for deres omsætning, at folk bare kører forbi, fordi der ikke er plads til dem. Samtidigt vil vi prøve at lave lidt mere ordnede forhold på pladsen, hvor græsset og buskene omkring vil blive holdt nede. Alt i alt håber vi, at når pladsen ser pænere ud, vil færre bruge den som en losseplads, siger Johan Scheel til Dagbladet Roskilde.