Ekstremløbet Reborn har fået godkendelse af myndigheder til at afholde løbet i weekenden den 22. og 23. august. Arkivfoto: Anders Kamper

Godkendt: Reborn kommer til Ledreborg

Ekstremløbet Reborn har fået godkendelse fra myndigheder om, at de gerne må afholde løbet omkring slottet den 22. august klokken 09.30 til 18.00. Dagen efter afholder Reborn Ledrebrog Family Run i samme tidsrum.

Det er begrænset, hvor meget Reborn kan fortælle om de restriktioner, der på tidspunktet for løbet vil være. Tilmeldte skal selvfølgelig nok få besked, men restriktionerne kommer først, når løbet kommer nærmere start.

Arrangørerne har længe været i tvivl om muligheden for at gennemføre løbene, men nu står det klart, at de begge bliver afholdt.