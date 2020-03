Gode nyheder: Flere penge til læseindsatsen

Det er ikke kun negative forlydender om kæmpemæssige million-udgifter til andre kommuner, som lægges på Lejre Kommune. Der er også små lyspunkter til fordel for Lejre.

For eksempel har kommunen søgt om midler fra Undervisningsministeriet til at hjælpe læselysten i folkeskolens ældste klasser - fra 4. til 8. klasse - og ansøgningen om tilskud er imødekommet. Så Lejre får et tilskud på i alt 250.000 kroner.