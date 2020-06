Man kan nu hente mærkater i Dyreklinikken i både Hvalsø og Kirke Hyllinge til at sin skraldespand. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: God idé? Dyreklinikken vil afhjælpe alvorlig sygdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God idé? Dyreklinikken vil afhjælpe alvorlig sygdom

Lejre - 16. juni 2020 kl. 12:02 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyreklinikken Centrum med klinikker i både Kirke Hyllinge og Hvalsø har fået en idé, der skal hjælpe mod en meget smitsom hjertelungeorm mod hunde. Sygdommen er alvorlig.

Smittede hunde spreder hjertelungeorm til omgivelserne via deres afføring, og det er blot en af de mange smitsomme sygdomme, som spredes via deres afføring. Det gælder om at bryde smittekæden, hvilket kan ske ved, at man samler hundes afføring op i en hundepose.

Og det er her, at Dyreklinken Centrum har fået en god ide. Det kan være svært at komme af med sin hundepose, hvis der ikke lige er en skraldespand i nærheden. Derfor udleverer alle klinikkerne i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Holbæk nu gratis mærkater, som kan sættes på affaldsbeholdere, der står fremme ved private boliger. Mærkaterne er udstyret med et budskabet: Her må du smide din hundepose.

- Vi oplever flere og flere hunde på vores klinikker som er ramt af hjertelungeorm. Hunde kan nemt være smittede i en periode uden at udvise symptomer og dermed viderebringe smitten via deres afføring. Vi anbefaler derfor, at man fjerne afføring i en hundepose, fortæller ledende dyrelæge Laila Stubkjær fra Dyreklinikken Centrum.