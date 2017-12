Kortet, der er lavet af Sjællandske Medier, viser hvor slemt det står til med bredbåndsdækningen i Lejre Kommune. De sorte huller er postnumre, hvor under halvdelen af borgerne og virksomhederne har adgang til 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload. Grafik: Stine Kjøng Seidenfaden

Send til din ven. X Artiklen: Glæde hos frivillige: Over 6 mio. kroner til bredbånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde hos frivillige: Over 6 mio. kroner til bredbånd

Lejre - 14. december 2017 kl. 09:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 6,1 mio. kroner bliver nu uddelt til to Lejre-projekter fra Bredbåndspuljen. Det kommer i alt 211 adresser i Lejre-området til gode - og de glade beboere har hårdt brug for det, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

De to projekter i Lejre, der får støtte, er henholdsvis Avlsmosevænget og Skullerupvej Fibernet, der får 1,21 mio. kroner fra puljen til 64 adresser, samt Rye, Jenslev og opland-projektet, der får 4,98 mio. kroner, som bliver en stor hjælp for beboerne på 147 adresser.

- Det her er en ufatteligt dejlig nyhed her op til jul. En julegave! I halvandet år har vi arbejdet på at få hurtigt bredbånd herude på landet. Kristian og jeg har været ude og stemme dørklokker, og det er ikke forkert at sige, at vi har været fire-fem gange hos nogle, før de har bestemt sig, fortæller Per Madsen, har været én af to initiativtagere til et sammenkoblet projekt - hans del har omfattet et projekt for Rye Bylaug og Ryegaard Vandværks område, omfattende dele af Munkholmvej, Sonnerupvej, Ryevej, Nordre Ryevej og Ejbyvej m.fl.

- Da vi fik nyheden om, at vi har fået tilskud, begyndte vi at få mails fra de, der er med i ansøgningen. Glade mails. Og én svarede, at familien nu i tre år havde overvejet at flytte på grund af det dårlige internet, men at de nu kan se lys for enden af tunnelen og derfor bliver boende. Det er det, vi har kæmpet for, siger Per Madsen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag.