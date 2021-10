Inden for feltet, som er afgrænset med rødt, kommer den nye gittermast til at blive rejst. Foto: Lejre Kommunes materiale Foto: Lejre Kommunes materiale

Gittermast skal op ved ældrecenter

Lejre - 21. oktober 2021 kl. 09:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Efter at have bøvlet i tre år med at finde et ordentligt sted til en 48 meter høj gittermast, ser det nu ud til, at KM Telecom har fundet stedet - selv om det ikke er 100 procent ideelt.

Nemlig lige ved Bøgebakken i Lejre, ikke langt fra det nye børnehus.

Svært at finde placering KM Telecom repræsenterer TDC. Den ansøgte mast er en del af TDC's licensforpligtelse. Det vil sige at staten har stillet krav om, at TDC skal dække specifikke adresser i hele landet med minimum en 30/3Mbit forbindelse i hele licensperioden.

Men det har været overmåde svært at finde en plads med ordentlig dækning for en række licensmodtagere. For det første skal masten stå inden for en radius, der gør dækningen god. For det andet må der ikke rejses nye master i det fredede Ledreborg-område.

Og for det tredje har det ikke været muligt at finde et sted i landzone syd for de specifikke licensforpligtigede adresser, hvor nogen lodsejer har lyst til at få placeret en høj mast.

Sparsom forbedring Der står ganske vist en høj mast i forbindelse med Allerslev Skole, men den ligger to-tre kilometer øst for de licensforpligtigede adresser, og placeringen vil på ingen måde kunne give den nødvendige dækning, oplyser KM Telecom.

En placering af masten ved Bøgebakken, med tilhørende antennesystem og teknikskab, ser bedre ud, selv om den i så fald vil stå mellem 1,4 og 2,4 kilometer øst for de licensforpligtigede adresser. Altså en noget sparsom forbedring.

TDC har derfor henvendt sig til Energistyrelsen om udfordringen i forhold til licenskravet, og styrelsen har givet grønt lys og accepteret den dækning, masten vil kunne give fra stedet ved Bøgebakken.

Kræver lille lokalplan Dette er dog i modstrid med Lokalplan LK80, så der skal laves en ny lokalplan "af mindre betydning", som det hedder i sådan en sag.

Dvs. når der kun er brug for at ændre eller supplere en eller et par bestemmelser i en gældende lokalplan.

Masten kommer til at kunne bære antenner fra tre-fire operatører. Hver operatør har som udgangspunkt et antennesystem i en antennemast.

Lokalplan-revisionen er på vej gennem det politiske system og ventes godkendt næste uge af Lejres politikere.