Den 20-årige mand er tidligere dømt for vold og frihedsberøvelse mod den samme kvinde, han forsøgte at angribe i denne sag. Arkivfoto: Katrine Wied

Gik brutalt til angreb på ung kvinde - igen

Lejre - 10. marts 2020 kl. 08:58 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand er igen blevet dømt for grov kriminalitet, da han forsøgte at begå vold af særlig farlig karakter mod en yngre kvinde. En kvinde, han tidligere er dømt for vold og frihedsberøvelse mod.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Natten til den 23. november sidste år gik en 20-årig ung mand amok, da han forsøgte at trænge ind på en adresse i Bramsnæsområdet. Her ville han skade en yngre kvinde, som han tidligere er dømt for både vold og frihedsberøvelse mod. Nu er han idømt fem måneders fængsel for »forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.«

Episoden udspillede sig klokken 00.15 om natten den 23. november 2019. Her mødte den 20-årige mand op på en adresse, hvor han tidligere er dømt for vold. Han kastede en 3,1 kilo tung sten efter en mand, der undveg, hvorefter den voldsparate 20-årige forsøgte at skaffe sig adgang til boligen via hoveddøren og et badeværelsesvindue. I boligen var en ung kvinde, som han råbte, at han ville smadre.

Den dømte mand har under hele sagen nægtet sig skyldig. Han forklarede ved Retten i Roskilde, at han holdt stenen i hånden for at støtte sig til den, da han har et dårligt ben, der er blevet forværret af, at politiet lagde ham i benlås. Da han rejste sig op, gled han og kom til at lave en bevægelse fremad med armene, så stenen røg gennem et vindue.

Den forklaring fandt retten utroværidg og konstrueret til retssagen. Derimod troede Retten i Roskilde på de forklaringer, som både manden og kvinden i huset kom med, samt de beviser, der blev fundet på stedet.

Retten i Roskilde lagde i dommen vægt på, at den nu dømte unge mand tidligere er straffet for lignende kriminalitet. Han har domme i både 2017, 2018 og 2019 - hvoraf den seneste dom blandt andet var for vold og frihedsberøvelse mod netop den unge kvinde, der også optræder i denne sag.