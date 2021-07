Genvalgt venstre-formand: - De andre partier har rottet sig sammen

- Det blev nedstemt, men I fik vist Lejres borgere, at der er et alternativ til flertalsgruppen - et alternativ som ønsker at drive kommunen på en anden måde, og så kan vi jo kun håbe, at borgerne også tager det til sig den 16. november. I har specielt de sidste par år stået helt alene i kommunalbestyrelsen. Flertalsgruppen har rottet sig sammen og koordineret gået imod alle vigtige forslag, som I er kommet med, sagde Lars Kimer Mortensen og fortsatte:

- Sidst så vi det på kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor jeres tre forslag om pladsgaranti, stop for udbygning af Lejre By indtil 2030 og borgermøder og vejledende borgerafstemning om allerede udlagte byområder i Lejre By alle blev mødt af en »organiseret byge af angreb på Venstre fra et fnysende og enigt kobbel af øvrige partier som udgør flertallet«, som det så malerisk blev beskrevet i dagspressen. Men hold ud og bliv ved med nye forslag. Lejres borgere skal se, at der er et alternativ, som ønsker at drive kommunen på en anden måde, sagde Lars Kimer Mortensen.