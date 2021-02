Genvalgt som borgmesterkandidat

Grethe Saabye er De Konservatives borgmesterkandidat til kommunalvalget i november i år. Privatfoto Foto: Jens Astrup

Lejre - 05. februar 2021 kl. 09:05 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkepartis gruppeformand i Lejre, Grethe Saabye, er blevet genvalgt som partiets borgmesterkandidat. De Konservative i Lejre Kommune har enstemmigt genvalgt hende som spids til det kommende kommunalvalg.

- Jeg er meget glad for opbakningen fra mit konservative bagland til det kommende kommunalvalg, hvor vi vil sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan gøre en god og grøn kommune, der både oplever øget beskæftigelse og tilflytning, endnu bedre, siger Grethe Saabye og fortsætter:

- En bæredygtig kommune, hvor vi aktivt bidrager til en grønnere fremtid, og samtidig sikrer gode muligheder for, at borgerne kan leve et helt liv, arbejde og drive virksomhed går hånd i hånd. Der er store potentialer, jeg mener, vi skal gribe. På den måde vil jeg både være garanten for den kommune, vi kender, men også skabe mulighederne for at skabe den kommune, vi ønsker.

En udvikling med fokus på bæredygtighed, nærhed og økonomisk vækst skal være det, der kendetegner Lejre Kommune, mener hun.

Grethe Saabye er en erfaren borgmesterkandidat. Hun er uddannet jordemoder, arbejder som sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd og driver sammen med sin mand en arkitektvirksomhed i Kirke Saaby. I de seneste valgperioder har Grethe Saabye være formand for Udvalget for Erhverv- og Turisme. Hun er mor til tre voksne børn og har mere end ti års bred erfaring i den kommunale bestyrelsesverden.

Noget af det, Grethe Saabye vil lægge vægt på i den kommende valgkamp, er at Lejre skal være en dynamisk kommune for de mange, ikke de få.

- Vi skal være en kommune, der viser vejen og hæve overliggeren, både når det handler om vækst og beskæftigelse, men også i forhold til nærhed. Vi skal gøre mere ud af at sikre rammerne for gode liv for alle vores borgere. Alle skal have en god start på livet og vi skal yde hjælp og omsorg til dem, der har brug for det, siger hun.

Om valget af at stå sammen om Saabye siger Jan Hovmand, formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Lejre Kommune:

- Grethe er en erfaren, energisk og samlende person, der er i arbejdstøjet for at sikre de konservative værdier, der også er blevet Lejres stærke kendetegn. Hun er vant til at samarbejde bredt i kommunalbestyrelsen og er ikke bange for at tage ansvar. I de seneste fire år har hun været garanten for borgerlige stemmer, der arbejder. Det er jeg sikker på, at hun forsat vil være. Ikke mindst, hvis borgerne i Lejre Kommune vælger hende som deres borgmester.

Senere i foråret offentliggøres hele den konservative kandidatliste til kommunalvalget den 16. november 2021.