13 år uden kørekort bliver det til i alt for en 29-årig mand, der har fået lagt syv år oven i hans seks-årige frakendelsesperiode, efter gentagne gange har sat sig bag rattet i frakendelsesperioden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gentagen hensynsløs kørsel giver 29-årig tur bag tremmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gentagen hensynsløs kørsel giver 29-årig tur bag tremmer

Lejre - 04. juli 2021 kl. 08:29 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

At have påkørt den bil, han forsøgte at overhale på motorvejen, at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer og at bakke direkte ind i en bil efter en forsøgt overhaling ved køkørsel. Det er blot et udpluk af de forseelser begået i løbet af de sidste to år, en 29-årig mand fra Tølløse stod anklaget for ved Retten i Roskilde.

Intet kørekort I virkeligheden skulle den 29-årige aldrig have sat sig bag rattet til at begynde med. Han havde nemlig allerede tilbage i 2018 mistet retten til at køre bil i seks år efter en række overtrædelser af færdselsloven. Og det var han udemærket klar over, fortalte han selv i retten.

Her erkendte han sig skyldig i at have lavet en »dum handling« i en mislykket overhaling i Korsør ved køkørsel, der resulterede i, at han påkørte en bagved holdende bil, hvorefter han kørte fra stedet.

Ligeledes vedstod han, at det var ham, der havde kørt bilen, da han en sommeraften juli 2019 blev stoppet for spritkørsel i Kalundborg. Og han var klar over, at han på daværende tidspunkt havde fået frakendt kørekortet.

En lignende forseelse, hvor han en aften i september 2020 blev standset for at køre bil i Korsør i frakendelsesperioden såvel som at have kørt bil i Svinninge under påvirkning af MDMA i august samme år, erkendte han lige så.

Den 29-årige erkendte også at have haft ikke mindre end 135 MDMA-piller liggende i handskerummet på bilen, delvist med henblik på selv at indtage og delvist til videreoverdragelse til venner.

I retten forklarede den 29-årige, at han har haft et stofmisbrug, men at han, da retten blev sat, havde været stoffri i to måneder.

Husker ikke mere Det var dog ikke den 29-årige, der havde været fører af bilen, da den under en overhaling på Holbækmotorvejen, ud for afkørsel 15 - Gevninge, ved Borrevejle, i april 2019 ikke holdt tilstrækkelig med afstand, hvorfor bilen endte med at påkøre den overhalede bil. Det forklarede han selv i retten. Han fortalte her, at han var med i bilen som passager, men han ville ikke oplyse, hvem føreren havde været.

Heller ikke sagens anden tiltalte, en 26-årig mand fra Tølløse, kunne huske, hvem der, udover de to tiltalte, havde siddet i bilen den aften. Men det var ikke den 29-årige, der kørte bilen, medgav denne.

Retten fandt det derfor ikke tilstrækkeligt bevist, at den 29-årige var skyldig i dette forhold. Til gengæld blev han fundet skyldig i de syv andre anklagepunkter.

Den 26-årige stod tiltalt for at medvirke til videreformidlingen af MDMA-pillerne, men blev frifundet.

Den 29-årige kan nu se frem til i hvert fald to måneder bag tremmer - og to mere, hvis han i løbet af en prøvetid på et år fra domsafsigelsen begår flere lovbrud. Derudover skal han betale en bøde på 14.500 kroner.

Og så frakendes kørekortet i yderligere syv år - gældende fra den dato, hans nuværende frakendelse udløber.