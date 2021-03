Kolon Total Inventar laver køkkener og en masse andet inventar til skoler. institutioner og virksomheder. De ligger i Osted og er et familiefirma, stiftet 1976. Nu er et generationsskifte gennemført, så Anders Mads Bonde Jensen har overtaget direktørposten fra sin far, Frits Jensen. Foto: Kenn Thomsen

Generationsskifte hos Kolon giver ikke store ændringer

De seneste år har Kolon Total Inventar været gennem et glidende generationsskifte. Det blev der i midten af januar sat et punktum for, da Anders Mads Bonde Jensen overtog direktørstolen efter sin far, Frits Jensen. Det skriver wood-supply.dk.