Genbrugsbutikken er blevet en modelbutik

Lejre - 30. september 2021

En rød jakke til efteråret, en smuk dekoreret taske - og så lige et net fyldt med fine sager.

Inge og Helge Dam fra Osted er blandt de mange faste, loyale kunder, som ofte kigger forbi Danmissions største og mest sælgende genbrugsbutik øst for Storebælt.

- Vi har købt meget her, og også afleveret meget. Der er mange fine ting her - selv om man ind imellem kan synes, man har rigeligt! fortæller ægteparret, som kiggede forbi i går, hvor butikken fejrede sin femårs fødselsdag.

Butiksleder Knud Poulsen må ind imellem knibe sig i armen:

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at butikken ville blive så stor en succes. Det var der ingen af os, der havde. Og rigtigt mange af de 30 frivillige, der stillede op, dengang vi startede, er her endnu. Butikken er blevet et lokalt samlingssted, fortæller Knud Poulsen.

Det var et sats at åbne en genbrugsbutik på de over 1000 kvadratmeter for fem år siden. Knud Poulsen erindrer, at Danmission var bekymret for, om der kunne skaffes nok frivillige. Men der kom 30 til velkomstmøde. Og der gik ikke lang tid, så strømmede kunderne til. I alle aldre.

- Allerede i løbet af de fem år kan vi se, at der kommer flere og flere unge. Forestillingen om, at det kun er ældre mennesker, der kommer i genbrugsbutikker, holder ikke mere, smiler Knud Poulsen.

Butikken har i dag, efter blot fem år, fået status som modelbutik. Her kommer folk udefra for at få inspiration til, hvordan man driver sådan et sted.

Placeringen ved den befærdede Hovedvejen i Osted, lige over for Netto er ideel. Her pendler 20.000 biler forbi dagligt. En del kommer fra lokalområdet, men der er også faste kunder fra Ringsted, Sorø og Slagelse..

Butikken med de store baglokaler lever sit tredje liv. Oprindelig blev der solgt entreprenørmaskiner her fra Hydrema; siden havde Danline til huse i bygningen med salg og også produktion af butiksinventar. Danline ejer fortsat bygningen, idet Danmission lejer sig ind.

Udvalget her er massivt, og alt har kvalitet. Møbler, elektronik (en række fjernsyn er tændt og i fuld funktion), lamper, tøj, isenkram, syting, malerier osv.

Cirka 40 frivillige er tilknyttet i dag, men butikken kan godt bruge flere. De frivillige kommer mest fra Osted, men der er også frivillige fra Lejre by, Kirke Såby, Hvalsø og Roskilde.

Her er indført stregkoder siden 1. januar, hvilket er en stor fordel. Knud Poulsen kan sidde ved sin pc i sit lille kontor og følge med i salget.

Det største arbejde er usynligt for kunderne, nemlig grovsorteringen af de utrolige mængder, som bliver indleveret hver dag. Det, som ikke er fint nok til butikken, går dog ikke til spilde; Røde Kors kommer og henter noget til videre brug - tøj kan for eksempel blive til klude - og resten sendes til Argo.

Mange ægtepar er frivillige her. For eksempel Karen og Preben Thorskov fra Osted. Karen er glad for håndarbejde, og hun har meget med butikkens tekstiler at gøre. Genbrugsideen og det faktum, at overskuddet går til dårligt stillede mennesker andre steder på kloden, tiltaler hende.

I tøjprissætnings-rummet står Ulla Nielsen fra Osted, der har været med fra begyndelsen. Også hendes mand, Poul Erik er frivillig her, i møbelafdelingen.

- Jeg synes, vi hygger os her. Der er et dejligt socialt fællesskab, hvor alle er ansvarlige for det, de gør. Mange af os kendte hinanden, dengang vi havde børn i skolen. Så kom vi ud på arbejdsmarkedet, og pludselig kan vi så mødes igen, fortæller Ulla Nielsen.