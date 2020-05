Genåbning af Røde Kors butikken

Efter at have været lukket i mange uger på grund af coronapandemien, ser Røde Kors butikken i Hvalsø sig nu i stand til at genåbne, og nu med sommertøj på bøjlerne. Dette sker fra i dag, mandag den 25. maj.

Lukkeperioden er blevet udnyttet til at opdatere butikken på forskellig vis med småreparationer, maling og grundig hovedrengøring, og butikken står således i sin bedste og flotteste udgave og venter på, at butikkens trofaste kunder aflægger besøg.

Butikken mangler i øvrigt frivillige hænder, og hvis man kan afse nogle få timer om ugen til at støtte et godt formål, er man mere end velkommen til at kontakte butikken og aftale et infomøde.