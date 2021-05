Per Thomasen er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion og driver landbrug i Lejre. Han mener ikke, at Rambøll bruger faglige argumenter i deres rapport til Lejre Kommune om grundvandsbeskyttelse. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Gefion: Rambøll vildleder Lejre

Lejre - 21. maj 2021 kl. 19:10 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Tilbage i juni 2019 sendte Lejre Kommune en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i høring. Dengang fik blandt andet et høringssvar fra Gefion, forvaltningen til at trække indsatsplanen tilbage, fordi der var omfattende mangler og fejl i den.

Det var Rambøll, der som kommunens rådgiver, havde lavet indsatsplanen, og nu har de igen lavet arbejde for Lejre, der er fejlbehæftet.

- I notatet peger kommunens rådgiver på pesticider fra landbruget som et problem, men der mangler korrekte, faglige argumenter for deres påstande, og der er direkte fejl i notatet. Vi skal alle sammen passe på grundvandet, men vi skal gøre det ud fra korrekte faglige argumenter - og dem kommer Rambøll ikke med, siger Per Thomasen, der er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion og driver landbrug i Lejre.

Derfor har Gefion sammen med SEGES (landbrugets faglige videnscenter) og Landbrug & Fødevarer sendt en faglig kritik af Rambølls arbejde til udvalget for Teknik og Miljø samt til borgmesteren.

I kritikken peger de tre aktører på, at Rambøll problematiserer almindelig brug af pesticider, til trods for, at pesticiderne har gennemgået et omfattende godkendelses- og overvågningssystem.

Rambøll laver deres egne fortolkninger af kriterier, der beskriver udvaskningsrisici, hvortil der ikke angives videnskabeligt dokumentation. pointere de tre aktører.

Landmændenes garanti I Landboforeningen Gefion undrer man sig over, at Rambøll tilsyneladende ved mere om pesticider end Miljøstyrelsen og GEUS, der står for godkendelse og overvågning.

- Godkendelsesordningen og den løbende overvågning er landmændenes garanti for, at de midler vi bruger, ikke udgør en risiko for grundvandet. Så enten taler kommunens rådgiver mod bedre vidende, eller også har de ganske enkelt ikke kendskab til helt almindelig, offentlig tilgængelig viden om godkendelsessystemet i Danmark, når de skriver, at almindelig brug udgør en trussel, og de samtidig ikke argumenterer for, at områderne skulle være særligt udsatte ud fra Rambølls egne kriterier, siger Torben Hansen, der er formand for Landboforeningen Gefion.

Kommunen har svaret Lejre Kommunen har svaret Gefion. at arbejdet med indsatsplanerne endnu ikke er genopstartet efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen i december 2020.

Når arbejdet bliver genoptaget, forventer Lejre Kommune, at der kommer en politisk drøftelse af behovet for ekstra beskyttelse, før nye forslag til indsatsplaner bliver udarbejdet. Gefions henvendelse vil indgå i den sammenhæng.

- Jeg tror, at lige meget hvad Rambøll var kommet med, så var Gefion kommet med kritik. Men selvfølgelig skal det undersøges, om er der graverende fejl, siger formand for Teknik og Miljø, Ivan Mott (EL).