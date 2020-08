Se billedserie Dorte Philipsen derhjemme i stuen, med et billede af den kendte britiske pop-art kunstner, Duggie Fields i baggrunden. Galleriet ligger i tilslutning til hjemmet i Gl. Lejre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Galleriejeren der altid har fundet nye veje

Lejre - 14. august 2020

Kan man lægge et galleri med store ambitioner ude på marken - et pænt stykke uden for København? Med tanker og visioner bag, og et brændende ønske om at formidle kunst på et højt niveau?

Det var absolut ikke indlysende for 32 år siden, da Dorte Philipsen åbnede Galleri Gl. Lejre i den idylliske landsby Gl. Lejre. Men hun kunne, som hun siger, slet ikke lade være.

Det skulle blive et langt, sejt træk. Men hun formåede allerede gennem de første år at bygge sit galleri op til landskendt format, med et stort internationalt netværk. I dag er Dorte Philipsen en institution i kunstverdenen. Galleriet har haft 104 separatudstillinger og 28 gruppeudstillinger.

Og hun stortrivedes med de fantastiske udsmykningsopgaver, som hun har stået for - gavlforløbet med fem gavle i Smallegade, Price Waterhouse og Tholstrup Cheese, og ikke mindst SamPension.

Berømtheder og ministre fra flere lande er kommet til ferniseringer.

- Lige fra starten sagde jeg, at der skulle være et ordentligt niveau på galleriet. Alle kunstnere skulle have været gennem censurerede udstillinger, fortæller Dorte Philipsen til DAGBLADET Roskilde.

Mange store kunstnere har hun haft i »stalden« på Orehøjvej gennem årene. Og som noget helt specielt kommer de gerne igen og igen med deres kunst til nye udstillinger i galleriet ude på marken.

Navne som Duggie Fields - Englands svar på Andy Warhol - og Peter Griffin, Robert Jacobsen, Richardt Mortensen, Uffe Christoffersen, Hans Chr. Rylander, Inara, Bent Holstein og mange andre. Kunstnere fra Storbritannien, Frankrig, Letland, Chile, Australien - og naturligvis Danmark.

Dorte Philipsen har flere gange hjulpet unge kunstnere på vej til en større karriere. Én af dem er science-fiction kunstneren Jonas Pihl; ham fik hun ind på et fint galleri i New York. I dag er han kendt for blandt andet at have udsmykket de to store vartegns-siloer i Aalborg, Nordeuropas største murmaleri.

»Ikke alle befinder sig i kunstverdenen af de rigtige årsager. Så det er altid bekræftende og forfriskende at finde én, som er i den verden, simpelthen på grund af kærlighed til kunst«. Sådan har den internationalt kendte kunstner, Peter Griffin sagt om Dorte Philipsen i et festskrift fra galleriets 25-års jubilæum.

- Egentlig bryder jeg mig ikke så meget om det økonomiske aspekt - for mig er det kunsten, og dens formidling, der er afgørende. Jeg kan ikke undvære kunsten; den er min egen interesse og store passion. Økonomien skal selvfølgelig med, man skal jo eksistere. Men det er glæden, ildhuen og begejstringen ved kunsten, der har drevet mig, fortæller Dorte Philipsen.

- Det er egentlig ikke så meget det at sælge kunst, jeg brænder for, som at sætte en udstilling op sammen med kunstneren. Jeg elsker det! At komme helt ind i kunstnerens tanker og proces, smiler hun, med spil i de mangefarvede øjne.

Og udstillingerne er altid store tilløbsstykker, med gæster fra hele Danmark og nogle gange også udlandet. Kunstforeningen Galleri Gl. Lejres Venner samler hvert år rigtigt mange mennesker til udlodning; der bortloddes hvert år kunstværker for ca. 100.000 kroner.

Det hele begyndte dengang, da den unge, ravjyske pige begyndte på Skals Håndarbejdsskole. Her lærte hun at lade sig inspirere, samtidigt med at hun også fik at vide, at kopiering ikke var godt nok. En platform var skabt, hvor Dorte Philipsens kreative gener begyndte at folde sig ud. Og det blev springet videre til en uddannelse på Håndarbejdets Fremmes Seminarium som håndarbejdslærer med speciale i tilskæring.

Siden blev hun lærer på Sct. Josephs Skole i Roskilde og underviste i 27 år i kreative fag. Dortes mand Torben var overlæge på Holbæk Sygehus. De havde begge travle liv, men gav hinanden energi og inspiration.

Dorte Philipsen lagde ud med en aften med Dan og Chili Turrel, og efterhånden gik det slag i slag. Det var noget af et projekt at løbe i gang, men med jysk stædighed og Dorte Philipsens sikre øje for samtidskunsten blev beliggenheden ude på marken vendt til en fordel. Kunstnerne elskede at komme her, og det gjorde galleriets mange gæster sandelig også.

Ved galleriets start var den verdensberømte lille Odin-figur og sporene fra vikinge-kongernes kæmpehaller ikke fundet endnu. Det skete først for 10-11 år siden - få meter fra Dorte Philipsens smukke baghave. Og den lille landsby Gl. Lejre kom endnu engang på Danmarkskortet, ja verdenskortet.

Nu bor Dorte Philipsen lige midt i omdrejningspunktet i det historiske landskab, hvor Danmarks fødsel tog sæde. Et ekstra aktiv.

Da galleriet fyldte 15 år, lancerede Dorte Philipsen en happening, der fik gennemslagskraft ud over landets grænser. Hun sendte fire originale kunstværker op med balloner, og de blev alle fundet og værdsat af finderne - nogle først efter et stykke tid. Tre af dem i Norge og Sverige.

Ved 25-års jubilæet sendte hun igen kunstværker op med balloner; denne gang to - hver med en GPS; og de faldt ned i Store Vildmose og Grenå.

Dorte Philipsen har altid fundet nye veje for sit virke. Og hun lever og ånder fortsat efter Picassos devise: Jeg søger ikke, jeg finder.

Det er ikke kun det fysiske galleri i Gl. Lejre, som Dorte Philipsen har lagt sin energi i gennem årene. Hun har meget andet på samvittigheden.

Én af hendes kontakter, Farida Zaletilo, opdagede, at den verdensberømte amerikanske kunstner Mark Rothko - hvis billeder sælges for op til en halv milliard - er født i byen Daugavpils i Letland. Men det var meget svært at overbevise myndighederne der om, at dette var af stor vigtighed.

Dorte Philipsen gik i aktion. Hun var med til at skabe de første kontakter. Hun tog med Farida til borgmesteren i Daugavpils. Hvis I vidste, hvad I har i rygsækken her. Gå efter det! opfordrede hun.

I 2008 dannede hun foreningen Danish Friends of Mark Rothko Center, som støttede skabelsen af et kunstcenter for byens berømte søn.

- Hvis jeg kunne skrabe 50.000 kroner sammen, ville det ikke hjælpe. I stedet kontaktede jeg Uffe Ellemann Jensen (tidligere udenrigsminister og meget højt anset i Letland for sin opbakning til landets selvstændighed) samt Herbert Pundik, tidligere chefredaktør på Politiken, og Else Marie Bukdahl, tidligere rektor på kunstakademiets billedskole. Og alle bakkede op om projektet, fortæller hun.

Det gav gennemslagskraft, og det store projekt tog fart. I dag ligger der et kæmpe center, der bærer Rothkos navn, lige uden for Daugavpils, med blandt andet seks originalværker af den store kunstner.

Dorte Philipsen har skruet lidt ned for antallet af udstillinger i dag på Galleri Gl. Lejre, men engagerer sig dog i enkelte nye aktiviteter; herunder formandskabet for Lejres Billedkunstråd. Og det var hende, der på vegne af rådet arrangerede en happening ved Kirke Hyllinge i januar 2020, der hvor Bjørn Nørgaard 50 år forinden gennemførte en berømt og berygtet happening med en hesteofring - et nybrud for kunstnerisk virke i Danmark.

Dorte Philipsen var også drivkraften, da der skulle skaffes finansiel støtte med Vestergaard Company som hovedsponsor. Stelen blev skabt af Bjørn Nørgaard og afsløret af kunstneren selv til minde om et stykke dansk kunsthistorie.