Galleriåbning over al forventning

Der var kunst til den helt store guldmedalje over weekenden. Hvad enten man er til malerier i alskens motiver, farver og teknikker eller skulpturkunst, smykker eller noget helt andet, så kunne man få én på opleveren i weekendens Kunst i Pinsen, hvor 13 kunstnere over hele Lejre Kommune udstillede som en del af arrangementet.

- Åbningen af galleriet og tiden efter er simpelthen gået over al forventning. Det har været en virkelig god oplevelse, og det er jo bare dejligt at have et sted at være, hvor der er plads og folk kan komme forbi og se min kunst. Og så har det jo glædet mig helt vildt, at Kunst i Pinsen bliver til noget alligevel, fortæller Gunhild Fogh Rasmussen.