Gæve landkrabber til fiskeklappedag på havnen

- Ja! Men kun små plankton. Sådan nogle piger som dig, de er alt for store til, at rejerne kan gøre dig noget, svarer formanden, hvilket giver Astrid modet til at stikke hånden ned i den gennemsigtige balje med vand, hvori en håndfuld rejer svømmer rundt.

Tisser gennem øjnene

Torsdag formiddag har fritidsfiskerne i Gershøj været tidligt ude for at indfange nogle af fjordens fisk, krabber og rejer, så der er noget at se og røre for de mange børn, der i løbet af formiddag ligger vejen forbi til Klap en fisk-dagen. Det er første gang, at arrangementet er en del af kommunens sommerferieaktiviteter og ikke blot for institutioner, og det glæder Leif Henriksen, at endnu flere børn nu kan komme forbi og lære om livet i fjorden.