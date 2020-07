Artiklen: Gå på opdagelse med fire nye Natureventyr for børn

Alle fire eventyr tager udgangspunkt i de gamle sagn og myter, der knytter sig til lokalområdet. Dermed fortæller eventyrerne en historie samtidig med, at de formidler viden om egnen.

»Yrsa i den gyldne skov« er titlen på eventyret ved Storskoven ved Hvalsø. Her følger eventyret Frode Fredegod - en skjoldunge, som var lidt for glad for guld. Og ruten går fra P-Pladsen ved Storskoven i Hvalsø ad en lille sti til en naturlegeplads.